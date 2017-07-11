Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece oito vagas de emprego para hoje

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira:

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

Assistente financeiro

Mecânico de tratores (última semana)

Gerente de serviços de oficina (última semana)

Vagas Regionais (rural/outras cidades)

Auxiliar de cozinha (último dia)

Garçom (último dia)

Capataz

Trabalhador rural

Motorista de ônibus escolar (com curso)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.