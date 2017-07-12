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Economia

Sicredi conquista primeiro lugar no ranking Top 5 do BC

Instituição financeira cooperativa se destaca na categoria IPCA do mês de junho

Flavio Brito

Publicado em 12/07/2017 às 14:26

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O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,5 milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros – ficou em primeiro lugar no ranking Top 5 do Banco Central do Brasil (BC), na categoria IPCA, do mês de junho. Além disso, o Sicredi também se destacou no quesito IGP-DI e conquistou o segundo lugar.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa, a pesquisa de expectativas de mercado do BC compila, mensalmente e anualmente, as cinco instituições financeiras que fizeram projeções econômicas mais consistentes.

O Top 5 consolida projeções elaboradas por instituições que atuam no mercado financeiro, tais como bancos, gestoras de recursos, consultorias e empresas dos mais diversos setores, que contam com equipes especializadas em projeções das principais variáveis macroeconômicas, com o intuito de assessorar a tomada de decisões tanto por profissionais da própria instituição, como por seus clientes externos.

As classificações mensais do BC são divulgadas ao longo do ano informando as cinco instituições que obtiveram os menores erros de projeção nos últimos seis meses, o que significa que, até o momento, o Sicredi foi a instituição que melhor previu o IPCA em 2017.

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