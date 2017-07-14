Caixa já pagou R$ 562 milhões das contas inativas do FGTS no Estado

A Caixa Econômica Federal pagou mais de R$ 41,8 bilhões para 24,8 milhões trabalhadores beneficiados pela Lei 13.446/2017, que liberou o saque retidos em contas inativas do FGTS. Em Mato Grosso do Sul, mais de 423,5 mil trabalhadores já sacaram os recursos disponíveis nas contas inativas até o momento. O valor injetado na economia chegou a R$ 562 milhões.

O valor pago, até o dia 12 de julho, em todo o país, equivale a 96% do total disponível para saque (R$ 43,6 bilhões). O número de trabalhadores que sacaram os recursos das contas do Fundo de Garantia representa 82% das 30,2 milhões de pessoas beneficiadas pela medida.

Os recursos sacados das contas inativas do FGTS superaram a previsão inicial do banco de R$ 35 bilhões.

