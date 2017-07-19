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Prefeito de Três Lagoas e presidente da Fiems discutem projeto do Porto Seco

Angelo Guerreiro e Sérgio Longen vão se reunir para debater potencial de atração de investimento para o município e do Estado

Flavio Brito

Publicado em 19/07/2017 às 17:02

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O presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul – Fiems, Sérgio Longen, convidou o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, para participar de uma reunião para tratar sobre os avanços do Porto Seco do município. Devem participar do encontro, empresários e o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck.

De acordo com as informações da assessoria, o prefeito de Três Lagoas confirmou a agenda e diz acreditar na concretização desse projeto que “irá beneficiar não só o município, como todo o Estado, pois deverá atrair investimentos de outros segmentos, favorecendo o potencial econômico de Mato Grosso do Sul”, disse Angelo Guerreiro.

Porto Seco

De acordo com a Receita Federal, Porto seco ou Estação Aduaneira Interior (EADI) é um terminal intermodal terrestre diretamente ligado por ferrovia, rodovia e, em alguns casos, também aeroporto. Sua vantagem é proporcionar mais rapidez no processo de desembaraçamento aduaneiro das operações de exportação e importação.

Os portos secos possuem instalações para armazenamento e consolidação de mercadorias, manutenção de transportadores rodoviários ou ferroviários de carga, além dos serviços de desalfandegamento. Com o uso dos portos secos, as mercadorias exportadas já chegam aos portos marítimos prontas para o embarque, enquanto que no caso das importações pode-se tirar as mercadorias dos portos marítimos mais cedo, onde a armazenagem custa substancialmente mais caro.

Atualmente, existem 57 portos secos em funcionamento no país, assim distribuídos por unidades da federação: Amazonas (1); Distrito Federal (1); Goiás (1); Mato Grosso (1); Mato Grosso do Sul (1); Pará (1); Pernambuco (1); Bahia (2); Rio de Janeiro (3); Santa Catarina (3); Minas Gerais (4); Espírito Santo (4); Paraná (5); Rio Grande do Sul (6) e São Paulo (25).

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