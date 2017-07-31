Com bandeira vermelha e diesel mais caro, Concen alerta para consumo racional de energia

A Aneel(Agência Nacional de Energia Elétrica) informou que a energia que será consumida em agosto segue a bandeira vermelha, patamar 1. Na prática, significa que a energia consumida é de fonte mais cara – as termelétricas – e que serão acrescidos R$ 3 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A presidente do Concen (Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da Energisa-MS), Rosimeire Cecília da Costa, que na entidade representa a Fecomércio-MS, destaca que, além disso, o aumento da carga tributária sobre o diesel também vai repercutir no preço da energia. “O diesel é usado pelas termelétricas”, explica.

Em média, o impacto do PIS e Cofins para o diesel passou de R$ 0,21 a R$ 0,46 por litro. O Ministério das Minas e Energia ainda não informou oficialmente qual será o efeito sobre a tarifa de energia. “Diante dessa conjuntura, é preciso ficar atento e consumir da forma mais racional possível”, alerta a presidente do Concen.

Bandeiras

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 como forma de recompor os gastos extras com a utilização de energia de usinas termelétricas, que é mais cara do que a de hidrelétricas. A cor da bandeira é impressa na conta de luz (vermelha, amarela ou verde) e indica o custo da energia em função das condições de geração.