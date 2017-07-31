Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 02:04

Buscar

Últimas notícias
X

Economia

Com bandeira vermelha e diesel mais caro, Concen alerta para consumo racional de energia

Flavio Brito

Publicado em 31/07/2017 às 08:18

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Aneel(Agência Nacional de Energia Elétrica) informou que a energia que será consumida em agosto segue a bandeira vermelha, patamar 1. Na prática, significa que a energia consumida é de fonte mais cara – as termelétricas – e que serão acrescidos R$ 3 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A presidente do Concen (Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da Energisa-MS), Rosimeire Cecília da Costa, que na entidade representa a Fecomércio-MS, destaca que, além disso, o aumento da carga tributária sobre o diesel também vai repercutir no preço da energia. “O diesel é usado pelas termelétricas”, explica. 

Em média, o impacto do PIS e Cofins para o diesel passou de R$ 0,21 a R$ 0,46 por litro. O Ministério das Minas e Energia ainda não informou oficialmente qual será o efeito sobre a tarifa de energia. “Diante dessa conjuntura, é preciso ficar atento e consumir da forma mais racional possível”, alerta a presidente do Concen.

Bandeiras 

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 como forma de recompor os gastos extras com a utilização de energia de usinas termelétricas, que é mais cara do que a de hidrelétricas. A cor da bandeira é impressa na conta de luz (vermelha, amarela ou verde) e indica o custo da energia em função das condições de geração.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valores a receber

Dinheiro esquecido em bancos chega a R$ 5,65 bilhões

Economia

Orçamento de 2027 não prevê reajuste para o Bolsa Família

Economia

Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Economia

Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo