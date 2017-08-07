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IBGE inicia em outubro amplo levantamento das atividades rurais de MS

Levantamento atualizará informações diversas, como número de domicílios rurais, tipos de atividade, custos de produção e identificação de estradas

Flavio Brito

Publicado em 07/08/2017 às 14:52

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Amplo diagnóstico das atividades rurais será realizado a partir de outubro pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em Mato Grosso do Sul. Os resultados, que serão levantados durante cinco meses, irão compor o Censo Nacional Agro 2017.

O Censo tem início no dia 1º de outubro e será realizado por 27 mil profissionais em todo o país. O levantamento atualizará informações diversas, como número de domicílios rurais, tipos de atividade, custos de produção e identificação de estradas utilizadas para escoamento da produção, entre outros dados.

Na avaliação do superintendente da unidade regional do IBGE, Mário Alexandre Frazeto, a pesquisa será fundamental para identificar mudanças no complexo agropecuário. Ele usou como exemplo Campo Grande. “Desde o último censo, a área rural do município aumentou de 720 mil para 780 mil hectares. Com treinamento e tecnologia utilizada pelo Instituto poderemos estabelecer as peculiaridades de cada região”, detalha.

Para efetivar as ações do censo, foram criadas comissões municipais, para reforçar a importância do censo para os produtores rurais, informar sobre como e quando será feito o trabalho de campo e solicitar o apoio dos grupos na divulgação da pesquisa que tem caráter nacional.

Durante o processo de desenvolvimento do censo serão realizadas reuniões para a escolha dos representantes das Comissões Municipais de Geografia e Estatística (CMGE). Em Aquidauana, o encontro está marcado para a quarta-feira (9), a partir das 9h30, na Câmara Municipal, que fica na Praça Nossa Senhora Conceição, 85 – no Centro de Aquidauana.  

 

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