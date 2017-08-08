MS tem 27,9 mil contribuintes que receberão restituição no 3º lote do Imposto de Renda 2017

Mato Grosso do Sul tem 27.915 contribuintes que vão receber restituição no terceiro lote do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2017, conforme informou a Receita Federal na tarde desta segunda-feira (7). A consulta será liberada nesta terça-feira (8), a partir das 8h (horário de MS).

Segundo a Receita, o valor total é de R$ 41.080.751,09. Além do lote referente ao Imposto de Renda de 2017, haverá restituições residuais dos exercícios de 2012 a 2016. A restituição estará disponível nos bancos a partir do dia 15 de agosto.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site http://idg.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receitafone 146. A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.