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MS tem 27,9 mil contribuintes que receberão restituição no 3º lote do Imposto de Renda 2017

Consulta será liberada nesta terça-feira (8), a partir das 8h (de MS). Segundo a Receita, o valor total é de R$ 41.080.751,09

Flavio Brito

Publicado em 08/08/2017 às 07:26

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Mato Grosso do Sul tem 27.915 contribuintes que vão receber restituição no terceiro lote do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2017, conforme informou a Receita Federal na tarde desta segunda-feira (7). A consulta será liberada nesta terça-feira (8), a partir das 8h (horário de MS).

Segundo a Receita, o valor total é de R$ 41.080.751,09. Além do lote referente ao Imposto de Renda de 2017, haverá restituições residuais dos exercícios de 2012 a 2016. A restituição estará disponível nos bancos a partir do dia 15 de agosto.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site http://idg.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receitafone 146. A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

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