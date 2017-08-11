JBS Couros de Nova Andradina abre 18 vagas de emprego

Economia
Oportunidades são para ajudantes de produção e operadores de máquinas
A JBS Couros, a maior indústria de processamento de couros do mundo, anuncia a abertura de 18 vagas de emprego para sua unidade em Nova Andradina (MS). As oportunidades são para ajudantes de produção e operadores de máquinas. É desejável ter desempenhado a atividade anteriormente, porém, os interessados sem experiência prévia também podem participar do processo seletivo, pois a Companhia oferecerá capacitação técnica para o exercício da função.
Para concorrer, os candidatos devem entrar em contato com a unidade para checar a documentação necessária e agendar a entrevista. As contratações estão diretamente ligadas aos investimentos que fazem parte do plano estratégico de crescimento das unidades, e estão em conformidade com o orçamento projetado para o período.
SERVIÇO – JBS COUROS
Nova Andradina, MS: (67) 3449-2274
Endereço: Rodovia BR 376, km 169, Escolinha - Nova Andradina, MS
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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