JBS Couros de Nova Andradina abre 18 vagas de emprego

A JBS Couros, a maior indústria de processamento de couros do mundo, anuncia a abertura de 18 vagas de emprego para sua unidade em Nova Andradina (MS). As oportunidades são para ajudantes de produção e operadores de máquinas. É desejável ter desempenhado a atividade anteriormente, porém, os interessados sem experiência prévia também podem participar do processo seletivo, pois a Companhia oferecerá capacitação técnica para o exercício da função.

Para concorrer, os candidatos devem entrar em contato com a unidade para checar a documentação necessária e agendar a entrevista. As contratações estão diretamente ligadas aos investimentos que fazem parte do plano estratégico de crescimento das unidades, e estão em conformidade com o orçamento projetado para o período.

SERVIÇO – JBS COUROS

Nova Andradina, MS: (67) 3449-2274

Endereço: Rodovia BR 376, km 169, Escolinha - Nova Andradina, MS