Apostador de Jardim leva sozinho quase 80 milhões na Mega Sena

Sortudo
Um apostador do município de Jardim, distante cerca de 130km de Aquidauana, ganhou sozinho a bolada de R$ 79.933.521,50 no sorteio da Mega-Sena realizado na noite desta quarta-feira, 06/09, pela Caixa Econômica Federal.
O apostador acertou os seis números sorteados: 26 - 28 - 35 - 38 - 48 - 55. Segundo a Caixa, outros 98 apostadores acertaram cinco números, levando, cada um, o prêmio de R$ 47.025,82. Houve ainda 6377 acertadores de quatro números, que receberão R$ 1.032,40.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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