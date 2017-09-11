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Economia

Exportação de carne bovina dispara e cresce 13,4% frente a julho

Comparado a agosto do ano passado, aumentou foi de 34%. Esse foi o melhor desempenho desde outubro de 2013

Renan Nucci

Publicado em 11/09/2017 às 16:53

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 As exportações de carne bovina cresceram 13,4% na passagem de julho para agosto. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), foram vendidas para o exterior 145,8 mil toneladas do produto. O faturamento registrado foi de mais de US$ 607 milhões, 12,8% maior do que o faturado no mês anterior.

Frente a agosto de 2016, houve crescimento de 34% em volume e em faturamento nas exportações totais de carne bovina. Esse foi o melhor desempenho para volume desde outubro de 2013 e o maior para faturamento desde dezembro de 2014.

A associação também informou que Hong Kong continua a ser o principal comprador da carne bovina brasileira. Em agosto, foi responsável por 34,5 mil toneladas (7,4% a mais do que foi comercializado em julho).

Vendas para o exterior

O segundo lugar ficou com Egito, que importou 23 mil toneladas (aumento de 27,8%). Já a terceira posição ficou com a China, com 18,5 mil toneladas (alta de 15,1%). A lista do TOP 5 segue com Rússia, com 15,2 mil toneladas; e Irã, com 12,7 mil toneladas.

“A Abiec continua focando seus esforços na abertura de novos mercados e na ampliação da presença em parceiros estratégicos. A China tem sido prioridade”, informou a associação por meio de nota.

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