Prepare o bolso: Petrobras reajusta preço do diesel e da gasolina

A Petrobras anunciou hoje (14) um reajuste de 1,6% no preço do diesel e de 1,3% no preço da gasolina nas refinarias. Os novos valores vigoram a partir de hoje, sexta-feira (15).

De acordo com a política de preços adotada pela companhia, que entrou em vigor no dia 3 de julho, reajustes podem ser aplicados a qualquer momento, até diariamente. Dentro da nova metodologia, o preço do diesel acumula alta de 6,3% desde 1º de setembro e a gasolina, valorização de 5,7% no mesmo período.

Recorde

De acordo com levantamento da ANP (Agência Nacional de Petróleo), o preço da gasolina subiu quase 2% só nesta semana e fez com que o valor do litro do combustível batesse recorde no ano.

O preço nas bombas refletem os reajustes feitos pela Petrobras nas refinarias. A estatal aumentou em 2,06% o valor da gasolina vendido aos postos de combustível na semana, considerando reajustes feitos até sexta-feira.