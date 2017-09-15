Prepare o bolso: Petrobras reajusta preço do diesel e da gasolina

Valor Recorde
Novos valores vigoram a partir de hoje, sexta-feira (15)
A Petrobras anunciou hoje (14) um reajuste de 1,6% no preço do diesel e de 1,3% no preço da gasolina nas refinarias. Os novos valores vigoram a partir de hoje, sexta-feira (15).
De acordo com a política de preços adotada pela companhia, que entrou em vigor no dia 3 de julho, reajustes podem ser aplicados a qualquer momento, até diariamente. Dentro da nova metodologia, o preço do diesel acumula alta de 6,3% desde 1º de setembro e a gasolina, valorização de 5,7% no mesmo período.
Recorde
De acordo com levantamento da ANP (Agência Nacional de Petróleo), o preço da gasolina subiu quase 2% só nesta semana e fez com que o valor do litro do combustível batesse recorde no ano.
O preço nas bombas refletem os reajustes feitos pela Petrobras nas refinarias. A estatal aumentou em 2,06% o valor da gasolina vendido aos postos de combustível na semana, considerando reajustes feitos até sexta-feira.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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