Inscrições para o programa de estágio da Ambev terminam sexta

Oportunidade
Quem quer ser estagiário na Ambev precisa correr, porque as inscrições para participar do processo seletivo só vão até sexta-feira. A cervejaria seleciona universitários cursando o penúltimo ou último ano do ensino superior, e com nível de inglês intermediário.
O programa tem duração de até dois anos e oferece bolsa-auxílio, refeição, transporte e possibilidade de efetivação. A seleção dos candidatos será feita por cada unidade regional da companhia.
As inscrições são realizadas pelo site “Quero ser Ambev”. Os estudantes aprovados começarão a trabalhar na cervejaria em janeiro de 2018.
O processo seletivo terá avaliação de currículos, testes online, dinâmica e entrevista.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS