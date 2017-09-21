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Economia

Prévia da inflação oficial registra menor nível acumulado desde 1998

Índice de Preços ao Consumidor Amplo registra variação de 0,11% em setembro e acumula 2,56% nos últimos 12 meses

Renan Nucci

Publicado em 21/09/2017 às 17:04

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Em linha com o processo de queda nos preços, a prévia da inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), registrou variação de 0,11% em setembro e acumula 2,56% nos últimos 12 meses. Esse é o menor patamar nessa base de comparação desde 1998.

O resultado também é o menor para meses de setembro desde 2006, quando a alta foi de 0,05%. No acumulado do ano, o indicador avançou 1,90%, também o menor patamar no período desde 1998. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (21) , pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Algumas quedas foram importantes para que o índice chegasse a esse patamar. Nos preços de alimentação e bebidas houve queda significativa de 0,94%. Já os valores dos alimentos para consumo em casa ficaram 1,54% mais baratos. O tomate (-20,94%), feijão carioca (-11,67%), alho (-7,96%) e leite longa vida (-3,83%) foram os principais influenciadores no período.

Por outro lado, o setor de transportes registrou crescimento de 1,25%, diante da alta nos preços da gasolina (+3,43%) e do etanol (+3,76%).

Custo de vida menor

Nos últimos 12 meses encerrados em agosto, a inflação oficial caiu de 2,71% para 2,46%, a menor em 18 anos. Com isso, a expectativa do mercado financeiro é de que a inflação encerre o ano em 3,08%.

Isso significa alívio no bolso do consumidor e uma mesa mais farta na casa das famílias, já que preços menores se traduzem em um custo de vida mais baixo.

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