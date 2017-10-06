Correios abrem concurso com de salários de até R$ 4,9 mil

Os Correios divulgaram hoje edital de concurso público com 88 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, em todo o Brasil. Para Campo Grande, há uma vaga para técnico de segurança do trabalho júnior e formação de cadastro reserva para outros quatro cargos.

Os salários variam de R$ 1.876,43 a R$ 4.903,05. Para cadastro reserva, as oportunidades são para auxiliar de enfermagem do trabalho, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho.

As inscrições devem ser feitas no período de 9 a 20 de outubro, apenas pela internet, no site da Iades, organizadora do concurso, onde também está disponível o edital completo. Taxa varia de R$ 50 a R$ 70, dependendo do cargo pretendido.

O concurso será constituído de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, comprovação de requisitos e análise de perfil profissional. As provas objetivas serão aplicadas no dia 26 de novembro.

Os candidatos aprovados em todas as fases da seleção serão chamados a assinar contrato individual de trabalho com os Correios, de acordo com a classificação obtida, a localidade selecionada e as necessidades da empresa.