Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 02:14

Buscar

Últimas notícias
X

Oportunidades

Prefeitura de Guia Lopes da Laguna, MS, abre concurso para 99 vagas

Salários variam de R$ 937 a R$ 9.672,46. Cargos são de todos os níveis de escolaridade

Luiz Guido Junior

Publicado em 19/10/2017 às 08:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A prefeitura de Guia Lopes da Laguna (MS) abriu inscrições de concurso público para 99 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 937 a R$ 9.672,46.

No site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), organizadora do concurso, é possível ver o edital. Acesse aqui.

Os cargos de nível superior são assistente social, bioquímico/biomédico, contador, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, odontólogo, psicólogo, coordenador pedagógico e professor (educação física, história, língua inglesa, língua portuguesa, regente).

Para nível médio, há vagas para agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, agente de creche, assistente de administração, atendente de consultório dentário e auxiliar de enfermagem.

Exigem nível fundamental completo auxiliar de serviços diversos e inspetor de alunos. Motorista geral, trabalhador braçal e operador de máquinas pesadas são funções de nível alfabetizado.

As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de novembro pelo site www.fapec.org/concursos . As taxas são de R$ 120 (nível superior), R$ 80 (nível médio) e R$ 60 (nível fundamental completo e alfabetizado).

As provas escritas estão previstas para o dia 10 de dezembro. No período da manhã, para cargos de níveis superior, fundamental completo e alfabetizado. À tarde, nível médio. Horários e locais serão divulgados posteriormente em edital específico.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valores a receber

Dinheiro esquecido em bancos chega a R$ 5,65 bilhões

Economia

Orçamento de 2027 não prevê reajuste para o Bolsa Família

Economia

Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Economia

Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo