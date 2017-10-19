Prefeitura de Guia Lopes da Laguna, MS, abre concurso para 99 vagas

A prefeitura de Guia Lopes da Laguna (MS) abriu inscrições de concurso público para 99 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 937 a R$ 9.672,46.

No site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), organizadora do concurso, é possível ver o edital. Acesse aqui.

Os cargos de nível superior são assistente social, bioquímico/biomédico, contador, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, odontólogo, psicólogo, coordenador pedagógico e professor (educação física, história, língua inglesa, língua portuguesa, regente).

Para nível médio, há vagas para agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, agente de creche, assistente de administração, atendente de consultório dentário e auxiliar de enfermagem.

Exigem nível fundamental completo auxiliar de serviços diversos e inspetor de alunos. Motorista geral, trabalhador braçal e operador de máquinas pesadas são funções de nível alfabetizado.

As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de novembro pelo site www.fapec.org/concursos . As taxas são de R$ 120 (nível superior), R$ 80 (nível médio) e R$ 60 (nível fundamental completo e alfabetizado).

As provas escritas estão previstas para o dia 10 de dezembro. No período da manhã, para cargos de níveis superior, fundamental completo e alfabetizado. À tarde, nível médio. Horários e locais serão divulgados posteriormente em edital específico.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.