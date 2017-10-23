Prefeitura de Guia Lopes da Laguna-MS realiza concurso público A prefeitura de Guia Lopes da Laguna, em Mato Grosso do Sul, através da FAPEC e com regulação do Edital Nº 001/2017, realiza concurso público para provimento de vagas imediatas. O salário oferecido chega ao valor de R$ 9.672,46.

Estão abertos os cargos de Assistente Social (02 vagas), Bioquímico/Biomédico (01), Contador (01), Enfermeiro (03), Farmacêutico (01), Fisioterapeuta II (01), Fonoaudiólogo (01), Médico (02), Nutricionista (01), Odontólogo (03), Psicólogo (02), Psicólogo II (02), Coordenador Pedagógico (02), Professor de Educação Física (01), Professor de História (01), Professor de Língua Inglesa (01), Professor de Língua Portuguesa (01), Professor Regente (23), Agente Comunitário de Saúde (15), Agente de Combate às Endemias (05), Agente de Creche (10), Assistente de Administração II (02), Atendente de Consultório Dentário (02), Auxiliar de Enfermagem (01), Auxiliar de Serviços Diversos II (05), Inspetor de Alunos (01), Motorista Geral (06), Trabalhador Braçal (02) e Operador de Máquinas Pesadas (01).

Inscrições já estão abertas e devem ser efetivadas pelo http://www.fapec.org/concursos, com prazo final marcado para 23 de novembro de 2017. A taxa de participação ficou definida nos valores de R$ 60,00 (níveis fundamental e alfabetizado), R$ 80,00 (nível médio) e R$ 120,00 (nível superior).

Os candidatos serão classificados através de prova escrita objetiva, prova prática e prova de títulos. De acordo com cronograma, as provas objetivas estão previstas para o dia 10 de dezembro de 2017 e serão realizadas em Guia Lopes da Laguna, em Mato Grosso do Sul. As demais informações devem ser conferidas no regulamento.

O prazo de validade do Concurso será de 02 (dois) anos, a contar da data da homologação do seu resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura.

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