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Cultura

14º Festival da América do Sul é adiado e não irá acontecer em 2017

No total, 12 países já confirmaram a participação na 14ª edição do evento que terá seu novo formato divulgado futuramente pela Fundação de Cultura

Daniele Valentin

Publicado em 26/10/2017 às 22:00

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Em decisão conjunta, o Governo de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Corumbá anunciaram oficialmente, nesta quinta-feira (26), o adiamento da 14ª edição do Festival América do Sul para 6 a 13 de maio de 2018. A justificativa foi transferir para uma data que coincide com a alta temporada do turismo no Pantanal, e também ampliar a captação de recursos via Lei Rouanet.

Em coletiva, o secretário estadual de Cultura e Cidadania, Athayde Neri, e o prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira, que o momento de recuperação da economia nacional dificultou a captação de recursos financeiros.

“Vamos prorrogar o prazo para captar os R$ 2,4 milhões via Lei Rouanet, contando com o empenho pessoal do governador Reinaldo Azambuja nesse chamamento das empresas”, disse Athayde Neri. “Com esse adiamento – acrescentou -, teremos mais tempo para conceber um novo formato para o Festival, onde retomaremos os grandes seminários, a discussão de pontos comuns, como a nossa fronteira, sem que ele perca a celebração da cultura latino-americana”.

Os editais do 14º Fasp serão mantidos, inclusive alguns shows já definidos, como do Crioulo e do Martinho da Vila. Haverá uma reformulação na sua formatação para incluir seminários de discussão das questões transfronteiriças e temas regionais, como a arqueologia no Pantanal e os 150 anos da Guerra do Paraguai.

Conforme o prefeito de Corumbá, o adiamento do Festival objetiva aguardar a retomada da economia do país para garantir os recursos da Lei Rouanet, com a preocupação sempre de promover um encontro da integração latino-americana cada vez mais abrangente em todos os aspectos. “Nosso município teria, nesse momento, dificuldades de garantir seu aporte financeiro ao evento”, explicou.

O Fasp estava programado para acontecer de 26 de novembro a 3 de dezembro e nova data, segundo o prefieto, garantirá a sua qualidade.

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