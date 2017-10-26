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Nioaque recebe tapa-buraco, reforma de escola e construção de ponte

Além de serviços na infraestrutura, equipamentos foram entregues para agricultura familiar

Daniele Valentin

Publicado em 26/10/2017 às 11:46

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Os 127 anos de Nioaque garantiram o recebimento de obras de infraestrutura e equipamentos para a agricultura familiar. Entre os benefícios está a parceria entre Governo e a administração municipal que recuperou a patrulha mecanizada, de tratores e equipamentos agrícolas destinados a atender 12 assentamentos, quatro aldeias indígenas e quatro comunidades quilombolas.

Também foram executadas obras de recapeamento asfáltico e tapa-buracos de ruas do Centro, com investimentos estaduais. Para a população, é visível a qualidade da obra. Atualmente, o município conta com 14092 habitantes, conforme estimativa do IBGE.

Os investimentos estaduais em Nioaque em parceiria com a Prefeitura incluem também a construção de 43 unidades habitacionais do residencial Constantina Gaúna Xavier, por meio do programa Lote Urbanizado, a reforma da E.E Odete Ignez Resstel Villas Boas, a construção de uma ponte de concreto, de 27 metros de comprimento e 6 de largura, sobre o córrego Arara, no assentamento Uirapuru, além de uma viatura para reforçar a segurança pública.

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