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Pesquisa do IBGE diz que produção de veículos cresce 14,8%

De acordo com o IBGE, é o primeiro resultado positivo desde maio de 2014

Schimene Duque Weber

Publicado em 01/11/2017 às 11:29

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Com alta acumulada de 14,8% em 2017, a fabricação de veículos automotores contribuiu para o crescimento da produção industrial nacional, que fechou o terceiro trimestre com crescimento de 1,6%. Na comparação com setembro de 2016, o aumento do setor automotivo é de 20,9% e na relação com agosto de 2017 o setor cresceu 1%. Os dados foram divulgados hoje (1º), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Pesquisa Industrial Mensal Produção Física – Brasil.

A produção industrial nacional ficou praticamente estável, com acréscimo de 0,2% em setembro deste ano frente a agosto, quando recuou 0,7%. Na comparação com setembro de 2016, o aumento foi de 2,6%. No acumulado de 2017, a produção industrial está em 1,6%, com 0,4% no acumulado de 12 meses. A média móvel trimestral ficou em 0,1%.

Sem o ajuste sazonal, a indústria cresceu 2,6% em setembro na comparação com agosto, a quinta alta seguida. As taxas foram positivas em maio (4,4%), junho (0,8%), julho (2,8%) e agosto (3,9%), fechando o terceiro trimestre com crescimento de 3,1% e o acumulado de 2017 em 1,6%. Nos acumulado de 12 meses o avanço foi de 0,4%.

De acordo com o IBGE, é o primeiro resultado positivo desde maio de 2014, quando o acumulado ficou em 0,3%, “prosseguindo na trajetória ascendente iniciada em junho de 2016”, quando o índice ficou em -9,7%.

Segundo André Macedo, gerente da pesquisa, “em todas as comparações, o setor de veículos automotores aparece como um componente positivo para o resultado da indústria”. Disse, ainda, que o setor foi impulsionado pelas exportações de automóveis de passeio e também de caminhões.

Para Macedo, apesar da “maior frequência de resultados positivos” no ano, a produção industrial do país ainda não conseguiu recuperar as perdas do passado. “Estamos em um patamar de produção 17,4% abaixo do pico histórico alcançado em junho de 2013”, explicou.

Categorias econômicas

Segundo os dados, de agosto para setembro deste ano duas das quatro grandes categorias econômicas e oito dos 24 ramos pesquisados apresentaram taxas positivas. A categoria de bens de consumo duráveis cresceu 2,1%, a maior expansão do mês e terceiro mês seguido de aumento, acumulando ganho de 9,6%.

O segmento de bens intermediários cresceu 0,7%. Os setores que tiveram queda foram os de bens de consumo semi e não duráveis (-1,8%) e de bens de capital (-0,3%).

Entre os ramos com aumento na produção figuram a área de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com alta de 6,7%, e produtos alimentícios (expansão de 4,1%), após baixas de 1,5% e 4,8%, respectivamente. As indústrias extrativas e os veículos automotores, reboques e carrocerias cresceram 1% cada.

Nos 16 ramos que apresentaram redução no mês, os produtos farmoquímicos e farmacêuticos tiveram queda de 20,9% após dois meses de expansão com ganho acumulado de 7,7%.

O ramo de perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal caiu 6,1%, depois de crescer 6,8% em agosto. Os produtos do fumo diminuíram 15,5% e os produtos diversos 6%.

Na comparação com setembro de 2016, o setor industrial teve expansão de 2,6% com resultados positivos nas quatro grandes categorias econômicas, 18 dos 26 ramos, 46 dos 79 grupos e 48,7% dos 805 produtos pesquisados.

No acumulado de 2017, a indústria brasileira avançou 1,6% com resultados positivos nas quatro grandes categorias econômicas, 16 dos 26 ramos, 48 dos 79 grupos e 52,4% dos 805 produtos pesquisados.

A pesquisa completa está disponível no site do IBGE (https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/industria/929...).

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