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Mato Grosso do Sul

Secretaria Estadual de Fazenda divulga valores da Uferms para os meses de novembro e dezembro

Valores seguem a resolução publicada pela Sefaz no Diário Oficial do Estado

Schimene Duque Weber

Publicado em 02/11/2017 às 12:32

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A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) divulgou que os valores da Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms) será de R$24,14 para os meses de novembro e dezembro de 2017, conforme publicação do Diário Oficial do Estado (DOE-MS). 

No Estado, a Uferms é usada como parâmetro para atualização do saldo devedor de tributos e valores relativos a multas e penalidades de qualquer natureza estadual. De acordo com a resolução, o novo valor da Uferms entrou em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de novembro de 2017.

 

Para ler a íntegra da publicação, clique aqui.

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