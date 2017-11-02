Secretaria Estadual de Fazenda divulga valores da Uferms para os meses de novembro e dezembro

Mato Grosso do Sul
Valores seguem a resolução publicada pela Sefaz no Diário Oficial do Estado
A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) divulgou que os valores da Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms) será de R$24,14 para os meses de novembro e dezembro de 2017, conforme publicação do Diário Oficial do Estado (DOE-MS).
No Estado, a Uferms é usada como parâmetro para atualização do saldo devedor de tributos e valores relativos a multas e penalidades de qualquer natureza estadual. De acordo com a resolução, o novo valor da Uferms entrou em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de novembro de 2017.
Para ler a íntegra da publicação, clique aqui.
Economia
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