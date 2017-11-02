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Sescoop/MS promove curso de Educação Financeira em Aquidauana

Com carga horária de 16 horas, o município recebe a primeira turma do curso ministrado por Paulo Brum

Schimene Duque Weber

Publicado em 02/11/2017 às 08:30

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Nos dias 06 e 07 de novembro, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Mato Grosso do Sul (Sescoop/MS) promove o curso de Educação Financeira em Aquidauana. O município recebe a primeira turma. Nos dias 08 e 09, a segunda turma deverá ter aulas em Maracaju.

Tendo como público alvo os colaboradores e cooperados, o curso busca oferecer uma melhor qualidade de vida tanto hoje quanto no futuro, proporcionando a segurança material necessária para aproveitar os prazeres da vida e ao mesmo tempo obter uma garantia para eventuais imprevistos. 

O curso será realizado nos dias mencionados, das 8h às 11h e das 13h às 17h, na Associação Comercial de Aquidauana.

Conteúdo Programático

- Planejamento Financeiro:

1. Como organizar as finanças;

2. Desafios para o planejamento financeiro;

3. Poupar e investir para o futuro;

4. Realizando objetivos;

5. Variáveis econômicas importantes;

6. Estrutura da taxa de juros;

7. A importância da gestão profissional neste novo cenário.

- Risco e Retorno:

1. Os principais produtos de investimento do mercado brasileiro;

2. Os diferentes perfis de risco;

3. Como o tempo de aplicação influencia a rentabilidade;

4. Diversificação eficiente.

Currículo do Instrutor

- Paulo Brum:

1. Experiência profissional:

- Capacitação em SEGUROS - Central Brasil Central;

- Capacitação em CONSÓRCIOS - Central Brasil Central;

- Novos Colaboradores - Projeto de Capacitação Sicredi UNIÃO MS/TO;

- União do Futuro - Projeto de Capacitação Sicredi UNIÃO MS/TO.

2. Habilidade profissional:

- Resiliência - Motivação - Flexibilidade - Autoconhecimento - Iniciativa - Empatia - Liderança - Persuasão - Dinâmicas em Grupo.

3. Formação acadêmica:

- Comunicação - UFSM / UPF e ULBRA - Concluído em 1994;

- Produção Publicitária - UNIGRAN - Concluído em 2013;

- Pós-Graduação em ADM de Empresas - FGV - Concluído em 2017.

 

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