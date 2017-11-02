Sescoop/MS promove curso de Educação Financeira em Aquidauana

Oportunidade
Com carga horária de 16 horas, o município recebe a primeira turma do curso ministrado por Paulo Brum
Nos dias 06 e 07 de novembro, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Mato Grosso do Sul (Sescoop/MS) promove o curso de Educação Financeira em Aquidauana. O município recebe a primeira turma. Nos dias 08 e 09, a segunda turma deverá ter aulas em Maracaju.
Tendo como público alvo os colaboradores e cooperados, o curso busca oferecer uma melhor qualidade de vida tanto hoje quanto no futuro, proporcionando a segurança material necessária para aproveitar os prazeres da vida e ao mesmo tempo obter uma garantia para eventuais imprevistos.
O curso será realizado nos dias mencionados, das 8h às 11h e das 13h às 17h, na Associação Comercial de Aquidauana.
Conteúdo Programático
- Planejamento Financeiro:
1. Como organizar as finanças;
2. Desafios para o planejamento financeiro;
3. Poupar e investir para o futuro;
4. Realizando objetivos;
5. Variáveis econômicas importantes;
6. Estrutura da taxa de juros;
7. A importância da gestão profissional neste novo cenário.
- Risco e Retorno:
1. Os principais produtos de investimento do mercado brasileiro;
2. Os diferentes perfis de risco;
3. Como o tempo de aplicação influencia a rentabilidade;
4. Diversificação eficiente.
Currículo do Instrutor
- Paulo Brum:
1. Experiência profissional:
- Capacitação em SEGUROS - Central Brasil Central;
- Capacitação em CONSÓRCIOS - Central Brasil Central;
- Novos Colaboradores - Projeto de Capacitação Sicredi UNIÃO MS/TO;
- União do Futuro - Projeto de Capacitação Sicredi UNIÃO MS/TO.
2. Habilidade profissional:
- Resiliência - Motivação - Flexibilidade - Autoconhecimento - Iniciativa - Empatia - Liderança - Persuasão - Dinâmicas em Grupo.
3. Formação acadêmica:
- Comunicação - UFSM / UPF e ULBRA - Concluído em 1994;
- Produção Publicitária - UNIGRAN - Concluído em 2013;
- Pós-Graduação em ADM de Empresas - FGV - Concluído em 2017.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS