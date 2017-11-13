Governo divulga valor da Unidade de Atualização Monetária para dezembro

O valor da Unidade de Atualização Monetária de Mato Grosso do Sul (UAM-MS) para o mês de dezembro de 2017 será de R$ 3,5026. A referência foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta segunda-feira (13).

Conforme a publicação, a portaria entra em vigor hoje, produzindo efeitos a partir de 1º de dezembro de 2017.

Instituída por meio de Lei em 1997, a UAM-MS é utilizada na correção dos valores de débitos de qualquer origem ou natureza para com a Fazenda Pública, como o ICMS e IPVA, quando não recolhidos no prazo.