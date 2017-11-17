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Economia

PIB de Mato Grosso do Sul tem o melhor desempenho do País em 2015, mostra IBGE

Relatório foi divulgado na última quinta-feira (16)

Schimene Duque Weber

Publicado em 17/11/2017 às 09:49

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O Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul atingiu R$ 83,1 bilhões em 2015, segundo relatório de contas públicas divulgado nesta quinta-feira (16.11), pelo IBGE. O Estado teve o melhor desempenho entre o resultado negativo de todas as unidades da federação.

O PIB de Mato Grosso do Sul teve queda de 0,27% em relação ao de 2014, sendo o menor percentual de queda entre todos os estados brasileiros. O país teve PIB negativo em 3,55% em 2015, enquanto os vizinhos Mato Grosso e Goiás tiveram retração de 1,89% e 4,26%, respectivamente, naquele ano.

Os números divulgados foram analisados pela equipe econômica da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), responsável pela análise do PIB no Estado. O relatório já está disponível neste link.

No período de fraco desempenho da indústria e do comércio, o agronegócio foi o responsável por minimizar a retração da economia. Dentro do setor, a agricultura e a produção florestal, principalmente madeira para a indústria de celulose, são as que mais cresceram em 2015.

Para o governador Reinaldo Azambuja, o relatório é pertinente e atesta que “é função do Estado adotar políticas públicas que induzam o desenvolvimento, criem ambientes seguro e favorável aos investimentos mesmo em momentos de crise. O papel do Estado é promover o desenvolvimento naquilo que cabe ao poder público, e saber que MS teve o melhor desempenho do País em 2015 nos conforta muito porque é mais uma prova que estamos trilhando no caminho”, afirma.

O titular da Semagro, Jaime Verruck, destaca que chama a atenção o fato de todos os estados terem tido resultado negativo em 2015, o que reflete os impactos da crise econômica recente. “Os números consolidam a dinâmica do agronegócio no Brasil, com taxa de crescimento, mesmo que negativa, em função das riquezas geradas pela agricultura e pecuária”.

Além disso, as políticas adotadas pelo Governo do Estado contribuíram para o desempenho, tais como o estímulo aos pequenos negócios, simplificações de processos e licenciamento, atrações de mais de R$ 40 bilhões de investimentos, adoção de uma nova política de incentivos fiscais, aumento da infraestrutura econômica e social.

Entre outras ações está uma postura mais proativa do governo estadual, focada na promoção do desenvolvimento por meio da criação de um ambiente favorável à reativação de negócios, como foi divulgado pelo ranking de liberdade econômica do Centro Mackenzie.

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