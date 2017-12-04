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Economia

Comércio de Aquidauana começa a atender em horário especial neste final de ano

Os horários diferenciados entram em vigor nesta segunda-feira (04)

Schimene Duque Weber

Publicado em 04/12/2017 às 15:30

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O comércio de Aquidauana começa a se preparar para as festas de final de ano e, a partir desta segunda-feira (04), passa a atender a população em horário especial.

De acordo com o cronograma divulgado pela Prefeitura Municipal, entre os dias 04 e 09 de dezembro, o comércio funcionará até às 20h, exceto domingos e feriados. Já de 11 a 16 de dezembro, os comerciantes deverão atender até às 22h, também com exceção de domingos e feriados. De 18 a 23 de dezembro, independente de qualquer eventualidade ou data comemorativa, as lojas permanecerão abertas até 22h. Há também horários previstos para os dias 24 e 31 de dezembro, quando os comerciantes deverão atender somente até 16h30.

Valorização

Em nota divulgada pela administração pública, o prefeito Odilon Ribeiro lembra a população de que quanto mais o comércio local é valorizado, mais rentável é a economia do município, uma vez que, com o recolhimento de impostos como ISS (Imposto Sobre Serviço) e ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), o cidadão que comprar no comércio de Aquidauana estará ajudando a cidade a avançar mais.

"O comércio ativo no fim de ano, com as famílias consumindo, a cidade toda ganha. As compras no comércio local resultam em repasses à Prefeitura, que são incluídos no orçamento municipal. Esses valores tornam-se uma significativa contribuição para que a prefeitura continue executando obras, melhorias urbanas e outros investimentos em saúde. É uma cadeia econômica, em que a população compra aqui, ajuda o comércio local e a cidade a avançar mais”, pontuou.

Além do retorno em obras e investimentos na cidade, o prefeito lembrou que outro grande benefício é que o comércio cresce e torna-se mais valorizado e, com isso, os lojistas acabam por ofertar mais postos de trabalho. “Já percebemos que têm empresas que estão contratando funcionários temporários, mas com a possibilidade de contratação definitiva. Ou seja, novos postos de trabalho na cidade. Isso é muito bom e, por isso, que para nós o comércio de Aquidauana é pujante, merece ser valorizado e tem muito a oferecer para os consumidores e para cidade”, finalizou.

 

*Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Aquidauana

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