Sicredi Pantanal reuniu profissionais de comunicação das seis unidades em encontro na sede de Maracaju

Durante a tarde da última sexta-feira, dia 15, a Assessoria de Comunicação e Marketing do Sicredi promoveu o 1° Encontro entre Parceiros da Cooperação tendo como convidados os profissionais parceiros da comunicação dos municípios de Miranda, Aquidauana, Bonito, Jardim, Sidrolândia e Maracaju.

No encontro, os representantes da instituição financeira cooperativa tiveram a oportunidade de mostrar a sede administrativa recém-construída em Maracaju. Na apresentação geral, por se tratar da primeira instituição financeira cooperativa que vem ganhando confiança da comunidade, foram mostratos índices de crescimento, dados comparativos para conhecimento da imprensa presente.

O evento também contou com a presença do presidente da instituição Emerson Perosa, diretores, gerente da unidade Maracaju Reinado Ilano, Thais Bett responsável pela comunicação, mostrou a estrutura hoje no município de Maracaju, além de um apanhado geral foram apresentado as fases de sucesso do mercado. O presidente conversou com jornalistas e bem a vontade relatou dados e números de crescimento que marcam momento especial da instituição que conquistam novos associados driblam a crise se mantem firmes no mercado financeiro. Ao final do encontro Emerson Perosa, anunciou que o Sicredi Pantanal é a 1ª Cooperativa da Central BRCa conquistar o Certificado "Ecofinance Negócios".

Exclusiva

O presidente do Sicredi Pantanal, Emerson Perosa, falou com exclusividade com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" sobre o evento. "Para nós é uma satisfação muito grande poder estar compartilhando com a comunidade o nosso trabalho. Nós fizemos um esforço muito grande nesse ano, várias coisas boas e o associado tem acreditado em nós. Por isso, nós aproveitamos esse momento. Estamos chegando ao final de 2017 e queremos mostrar à imprensa dos locais onde a gente atua, o que nós temos de bom, porque o Sicredi é feito de pessoas para pessoas. Esse é o momento da gente mostrar o que fizemos, o tamanho que temos", disse.

Hoje, o Sicredi é uma das melhores empresas de se trabalhar no Brasil. "Fomos agraciados com o prêmio da Revista Exame, pois estamos entre as 150 melhores empresas para se trabalhar em 2017. Dentre as instituições financeiras, estamos em primeiro lugar. Então, a forma com que trabalhamos, surtiu efeito", pontuou.

Durante o evento, a Instituição Financeira recebeu um certificado. "Foi uma grata surpresa pra nós. No meio do nosso evento, o Correio trouxe pra nós o nosso certificado de ecoeficiência. Nós fizemos uma pesquisa e percebemos que o Sicredi estava emitindo 37 toneladas de CO2 na atmosfera com o negócio. Estávamos gerando uma poluição no meio ambiente. Então, começamos a procurar um lado sustentável e ecológico. Fomos atrás e encontramos empresas parceiras, que nos orientaram a procurar uma empresa especializada e acabou que conseguimos compensar esse valor. Hoje, não devemos nada para a natureza, estamos 0x0 e isso nos deixa muito feliz", explicou.

Para o ano de 2018, o presidente do Sicredi Pantanal fez algumas projeções. "Nós estamos com vários projetos em andamento, especificamente para Aquidauana. Estamos a passos bem avançados de fechar um investimento no município, com a construção de uma nova agência, para que a comunidade se sinta mais confortável. Queremos fazer esse investimento porque é preciso, os nossos investidores de lá são muito valiosos. Ampliamos, também, outras agências do Estado. Temos vários desafios para 2018 e estamos com muitas esperanças de aumentarmos o nosso negócio", finalizou.

*Com informações do Tudo do MS