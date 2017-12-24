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Mato Grosso do Sul

Governo prorroga prazo e empresários têm até 30 de dezembro para aderir ao Fadefe

Até o momento, mais de 500 empresas de Mato Grosso do Sul já aderiram ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadefe)

Schimene Duque Weber

Publicado em 24/12/2017 às 10:50

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Os deputados estaduais aprovaram e o governador Reinaldo Azambuja sancionou a prorrogação do prazo para que empresas de Mato Grosso do Sul convalidem seus incentivos fiscais e façam a adesão ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadefe). O prazo final passa a ser 30 de dezembro para todas as categorias.

Empresários que recebem benefícios por meio de Termos de Acordo ganharam mais 15 dias para aderir ao processo, já a data para quem tem decreto ou atos normativos se mantém. Com a prorrogação o prazo final foi unificado para as duas categorias em 30 de dezembro.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), até o momento mais de 500 empresas de Mato Grosso do Sul já fizeram a adesão e a equipe está otimista de que a meta seja atingida até a data.

A previsão do Governo é de que a arrecadação com o Fadefe comece em janeiro e chegue a R$ 120 milhões por ano ou R$ 360 milhões, nos 36 meses em que o fundo estará vigente. O recurso será utilizado para o equilíbrio fiscal do Estado.

Titular da Semagro, Jaime Verruck, alerta para que os empresários fiquem atentos à data final. “Essa data é improrrogável sob o ponto de vista da legislação federal, então, quem não aderir esse ano não terá os incentivos prorrogados”.

A convalidação dos incentivos fiscais é feita para por fim a guerra fiscal entre estados e traçar um novo horizonte sobre a política industrial. Os empresários que aderirem ao Fadefe ganham automaticamente mais cinco anos de benefícios, que devem terminar em 2033. A partir dessa data o trabalho dos estados para atrair empresas será feito de maneira completamente diferente.

A convalidação dos incentivos fiscais é realizada pelo Governo do Estado e conta com apoio do setor produtivo, representado pela Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul (Fiems) e Sebrae que auxiliam na sensibilização dos empresários para adesão. Entre as ações foi instituto o Incentivo Legal, que gerou uma cartilha distribuída aos interessados.

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