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Fique atento: saque do PIS-Pasep ano-base 2015 termina na quinta-feira

1,4 milhão de brasileiros com direito ao benefício

Luiz Guido Junior

Publicado em 27/12/2017 às 09:40

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Termina na próxima quinta-feira (28) o prazo para saque do abono salarial ano-base 2015 pelos trabalhadores. De acordo com o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), são 1,4 milhão de brasileiros com direito ao benefício e não tinham sacado o dinheiro até o final de novembro. Em Mato Grosso do Sul, ainda faltavam 20.109 trabalhadores sacarem.

Quem trabalhou na iniciativa privada em 2015 pode sacar o dinheiro em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou em uma casa lotérica. Os servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil.

O trabalhador recebe valor proporcional ao número de meses trabalhados formalmente naquele ano. Para ter direito ao abono salarial ano-base 2015, o trabalhador precisa: ter estado vinculado formalmente a uma empresa ou a um órgão público por pelo menos 30 dias naquele ano, ter remuneração média de até dois salários mínimos no período, estar inscrito no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) há pelo menos cinco anos e ter os dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Para saber se tem direito ao benefício, é possível fazer uma consulta ao site do Ministério do Trabalho com o número do PIS ou do CPF e a data de nascimento. Também é possível obter informações nas agências bancárias ou ligando 158.

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