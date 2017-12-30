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Economia

Proibição de carnes às segundas em São Paulo pode impactar setor no MS

Mato Grosso do Sul é o maior fornecedor

Daniele Valentin

Publicado em 30/12/2017 às 08:00

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 A lei que proíbe a venda e o fornecimento de carne às segundas-feiras em todo o estado de São Paulo pode trazer prejuízos ao setor em Mato Grosso do Sul. Segundo Jaime Verruck, secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, o estado é o maior fornecedor do produto para o estado vizinho.

“Essa lei traria um impacto negativo para a economia sul-mato-grossense, pois somos um dos principais fornecedores de carne para São Paulo. Contamos com o apoio de entidades nacionais, do setor produtivo e da própria secretaria de Agricultura de SP para que seja vetado”, comentou o secretário.

Verruck e o governador Reinaldo Azambuja já se manifestaram contrários à medida e solicitaram ao governador Geraldo Alckmin que vete o projeto de lei.

Segunda sem carne

O projeto de lei que estabelece a “segunda sem carne” em São Paulo, foi aprovado na última quarta-feira (27). O governador Geraldo Alckmin (PSDB) ainda pode vetar a medida.

O texto proíbe “o fornecimento de carnes e seus derivados às segundas-feiras, ainda que gratuitamente, nas escolas da rede pública de ensino e nos estabelecimentos que ofereçam refeição no âmbito dos órgãos públicos”. Conforme publicado pelo G1, não há especificação se apenas carne vermelha será proibida, ou se a medida abrange também aves e peixes. Hospitais e unidades de saúde pública ficam isentas desta proibição.

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