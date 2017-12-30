Proibição de carnes às segundas em São Paulo pode impactar setor no MS

Economia
Mato Grosso do Sul é o maior fornecedor
A lei que proíbe a venda e o fornecimento de carne às segundas-feiras em todo o estado de São Paulo pode trazer prejuízos ao setor em Mato Grosso do Sul. Segundo Jaime Verruck, secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, o estado é o maior fornecedor do produto para o estado vizinho.
“Essa lei traria um impacto negativo para a economia sul-mato-grossense, pois somos um dos principais fornecedores de carne para São Paulo. Contamos com o apoio de entidades nacionais, do setor produtivo e da própria secretaria de Agricultura de SP para que seja vetado”, comentou o secretário.
Verruck e o governador Reinaldo Azambuja já se manifestaram contrários à medida e solicitaram ao governador Geraldo Alckmin que vete o projeto de lei.
Segunda sem carne
O projeto de lei que estabelece a “segunda sem carne” em São Paulo, foi aprovado na última quarta-feira (27). O governador Geraldo Alckmin (PSDB) ainda pode vetar a medida.
O texto proíbe “o fornecimento de carnes e seus derivados às segundas-feiras, ainda que gratuitamente, nas escolas da rede pública de ensino e nos estabelecimentos que ofereçam refeição no âmbito dos órgãos públicos”. Conforme publicado pelo G1, não há especificação se apenas carne vermelha será proibida, ou se a medida abrange também aves e peixes. Hospitais e unidades de saúde pública ficam isentas desta proibição.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS