Aquidauana está entre os cinco municípios de MS que mais geram empregos

A última semana do mês de Janeiro começa com boas notícias para o setor econômico em Aquidauana. O Ministério do Trabalho divulgou o ranking das cidades que mais geraram empregos em 2017 e Aquidauana está entre as cinco primeiras.

Aquidauana ocupa a 5º posição no referido ranking com saldo de 2,24% de empregos gerados em 2017, segundo aponta o relatório estatístico do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados na última sexta-feira, 26 de janeiro, pelo Ministério do Trabalho.

O prefeito Odilon Ribeiro teve acesso logo cedo, hoje, 29, ao relatório do CAGED e nele aponta-se que a nossa Aquidauana terminou o ano de 2017 com um saldo positivo e crescente na geração de empregos.

Segundo o prefeito, ele acredita - e os dados estatísticos do CAGED podem comprovar - que Aquidauana está voltando a crescer em todos os setores, está acontecendo maior fluidez econômica no município, ou seja, as pessoas e empregadores estão acreditando e apostando na cidade e na gestão pública.

“Trabalhamos no Poder Público Municipal para buscar recursos, para melhorar a infraestrutura da cidade e os serviços públicos municipais e para atrair mais investidores, empresários, e incentivar quem já está consolidado na cidade a também investir, abrindo seu próprio negócio, gerar mais renda, movimentar a economia local e gerar mais postos de trabalho. Estou feliz com esse resultado apontado pelo Ministério do Trabalho”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

Antecedem Aquidauana no ranking as cidades de: Dourados (1º), Paranaíba (2º), Sidrolândia (3º), Nova Andradina (4º). Nas últimas posições estão: Três Lagoas, Campo Grande e Rio Brilhante. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Este Cadastro serve, ainda, como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.

O CAGED considera para análise geral apenas municípios com mais de 30 mil habitantes. No mesmo relatório em que consta o crescimento de Aquidauana, é possível ver que Mato Grosso do Sul terminou 2017 com 4.874 vagas a menos no mercado formal. Já o Brasil fechou 20.832 vagas de trabalho formal em 2017. O número representa redução de 0,05% em relação ao estoque de 2016, quando foram fechadas 1.326.558 vagas. Esse foi o terceiro ano consecutivo de saldo negativo.

O gráfico e o relatório completo do CAGED podem ser acessados no site do Ministério do Trabalho ou no link: https://drive.google.com/file/d/1CRMEzKyVQUVz9KLMCAD0iY3rRPvNra1G/view.

