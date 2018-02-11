Energia: em fevereiro bandeira segue verde para consumidores

A bandeira tarifária de energia para o mês de fevereiro permanece verde, sem custo extra na conta para os consumidores. Conforme divulgou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o acionamento desta bandeira indica a manutenção das condições favoráveis de geração hidrelétrica no Sistema Interligado Nacional.

A Aneel e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan), conveniada para fiscalizar os serviços de energia em Mato Grosso do Sul, alertam que apesar da bandeira verde é importante que os consumidores mantenham o uso consciente e ações de combate ao desperdício.

Bandeiras

O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.