Governo quer Pantanal preservado e com pecuária sustentável, afirma Reinaldo Azambuja

Meio ambiente
Estado vai oferecer incentivos aos produtores com isenção de impostos
Criar gado de maneira sustentável no Pantanal e com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul já é possível. Nesta terça-feira (27.2), o governador Reinaldo Azambuja lançou o programa “Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal” que estimula a produção com responsabilidade ambiental e contribui com preservação de um dos biomas mais ricos do mundo.
“É uma iniciativa para darmos mais competitividade ao produtor do Pantanal e incentivarmos a pecuária bovina de baixo impacto ambiental. O programa ‘Carne Sustentável e Orgânica’ funciona ainda como ferramenta para continuarmos com um alto nível de preservação do nosso bioma e estimularmos a atividade econômica focando na rentabilidade do homem pantaneiro”, afirmou.
Na prática, o Governo vai oferecer incentivos aos produtores com isenção de impostos. A redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) pode chegar a 50% na produção sustentável e a 67% na produção orgânica. “A nossa ideia é que os produtores iniciem o trabalho na sustentabilidade e depois caminhem para a carne orgânica”, disse o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.
Entre os benefícios da modalidade de produção estão a valorização do homem pantaneiro, com a tradição de processos produtivos que historicamente preservam o Pantanal; o bem-estar animal registrado em todas as fases do processo produtivo; a responsabilidade ambiental com a conservação da biodiversidade e do ecossistema; e a responsabilidade social, registrada com a carne livre de resíduos químicos e que atende a consumidores comprometidos socialmente.
“Vamos incentivar a produção pantaneira de forma sustentável para mantermos a atividade natural das propriedades. Hoje, mais de 80% do Pantanal sul-mato-grossense é de vegetação nativa. Agora, as propriedades terão um ganho a mais com o incentivo proporcionado pelo Governo do Estado”, concluiu o governador Reinaldo Azambuja.
Informações sobre adesão ao programa “Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal” podem ser obtidas no site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS