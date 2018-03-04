Ano começa com criação de 77.822 novas vagas de trabalho formal

Economia
Recuperação da economia leva País ao melhor janeiro para o emprego desde 2012, quando foram criados 118,8 mil postos
Depois de três anos, o Brasil voltou a gerar empregos em janeiro. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram criados 77.822 postos de trabalho no primeiro mês do ano. A informação é do Ministério do Trabalho e foi divulgada nesta sexta-feira (02).
A pesquisa mostra ainda que os principais ramos da economia criaram empregos em janeiro. A indústria de transformação foi a que gerou mais postos, 49,5 mil no primeiro mês do ano. A lista segue com serviços (46,5 mil), agropecuária (15,6 mil), construção (14,9 mil) e serviços industriais e utilidade pública (1 mil).
Recuperação do emprego
“Os dados do Caged mostram que as medidas tomadas pelo governo para recuperação da economia e dos empregos foram acertadas e estamos no caminho certo”, afirmou o ministro do Trabalho em exercício, Helton Yomura.
Entre as unidades da Federação, 14 registraram novos postos de trabalho. São Paulo, Rio grande do Sul e Santa Catarina lideraram entre os que mais criaram empregos. O número de postos gerados no mês e a disseminação pelo País reforçam a avaliação de que o País está nos trilhos e voltou a crescer.
Economia
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