Setor de Serviços abriu 61% das 542 empresas constituídas em fevereiro no Estado

Mato Grosso do Sul ganhou 542 novas empresas em fevereiro de 2018. O número é 9,4% maior que as 495 constituídas no mesmo período do ano passado, segundo os dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Do total de empresas abertas no segundo mês de 2018, 61% ou 333 são do setor de Serviços, 34% ou 185 em números absolutos se referem ao Comércio e 5% estão dentro do setor industrial. A segmentação mantém a tendência encontrada em 2017, de crescimento do setor de Serviços.

Na análise por cidade, fica claro que as maiores são as que mais constituem empresas no saldo mensal. Sendo assim, em fevereiro, Campo Grande liderou a abertura de empresas com 205 unidades, seguida pela segunda maior cidade do Estado, Dourados com 62 e o polo industrial de Três Lagoas com 22.

A constituição de filiais cresceu 44% em fevereiro de 2018, com 104 novas empresas. O maior resultado dos últimos três anos mostra expansão da economia e mais confiança do empresário. “Esse indicador é importante pois geralmente são empresas grandes que abrem filiais, que além de investimento, gera emprego à população”, disse o diretor-presidente da Jucems, Augusto César de Castro.

Ainda em fevereiro, foram feitas 1.749 alterações em empresas, número 42% menor que as 2.484 do mesmo período do ano passado. Sobre as unidades extintas no mês, o montante permaneceu estável, com três a menos este ano.