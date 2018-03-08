Setor de serviços é responsável por 61% das empresas abertas em fevereiro

Mato Grosso do Sul ganhou 542 novas empresas em fevereiro. O número é 9,4% maior em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), 61% das empresas abertas no segundo mês de 2018 são do setor de Serviços.

O setor do comércio ocupa o segundo lugar do ranking, com 34% das empresas abertas, seguido pela Indústria, é responsável por 5% das aberturas. A segmentação mantém a mesma tendência de 2017.

Campo Grande liderou a abertura de empresas, com 205 unidades. Dourados foi a segunda cidade que mais teve empresas abertas, com 62 unidades, seguida pelo polo industrial de Três Lagoas, com 22.

A constituição de filiais cresceu 44% em fevereiro de 2018, com 104 novas empresas. O resultado é o melhor dos últimos três anos. Para o diretor-presidente da Jucems, Augusto César de Castro, o número mostra a expansão da economia e mais confiança dos empresários. “Esse indicador é importante pois geralmente são empresas grandes que abrem filiais, que além de investimento, gera emprego à população”, afirmou.

Sobre as unidades extintas no mês de fevereiro, foram três empresas fechadas no segundo mês deste ano.