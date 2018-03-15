Sicredi Pantanal MS encerra Assembleias do mês de Março

A Sicredi Pantanal MS realizou entre 06 e 13 de Março a primeira etapa das Assembleias 2018. A primeira rodada de reuniões aconteceu nas cidades de Bonito, Jardim, Miranda e Aquidauana e teve a presença de 353 associados.

Em uma abordagem diferente da realizada nos anos anteriores, o presidente do conselho de administração da cooperativa, Sr Emerson Perosa, apresentou aos associados o balanço dos quatro anos de gestão do conselho. “Encontramos nesta alternativa uma maneira bastante clara de mostrarmos o trabalho do conselho de administração aos nossos associados, apresentando os índices do início de 2014, quando assumimos, e os índices que estamos entregando agora, ao final deste mandato”, esclareceu o presidente.

O número de associados da cooperativa cresceu 58% neste período, passando de 11.000 para 17.972 mil associados. As operações de crédito cresceram 124% em 4 anos: de 126 para 282 milhões de reais; Os depósitos totais saltaram da casa dos 80 para os mais de 170 milhões de reais. O patrimônio líquido da cooperativa hoje alcança a marca de 91 milhões, sendo 194% maior do que era há 4 anos; O capital social passou de 18 para 35 milhões de reais e o fundo de reservas, que comprova a solidez econômica da Pantanal, cresceu 408%: de 7 para 40 milhões de reais.

Num período de cenário econômico pouco favorável, a cooperativa conquistou resultados que ultrapassaram 239% de crescimento, saindo de R$ 5.347 milhões no final de 2013, para fechar 2017 com R$ 18.113 milhões. “E, mais do que isso, nesses 4 anos pudemos devolver aos nossos associados, e para as comunidades onde atuamos, mais de 63 milhões de reais. Sendo que 21 milhões retornaram diretamente ao associado em forma de remuneração de juros ao capital, investidores e reciprocidades”, acrescentou Perosa.

Após as destinações legais e estatutárias, o resultado à disposição da assembleia é de R$ 3.899.176,47. Até o momento, os associados tem optado por distribuir o valor total, conforme as reciprocidades, 100% em conta corrente. “A Assembleia dá a oportunidade ao associado de participar de forma ainda mais efetiva de sua cooperativa. A Sicredi Pantanal MS agradece a presença dos associados que, uma vez mais, contribuíram para o crescimento do cooperativismo de crédito e para o desenvolvimento econômico das comunidades”, finaliza Emerson Perosa, presidente da Sicredi Pantanal MS.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,6 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 21 estados*, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.