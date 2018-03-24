MS abre 3,2 mil vagas em fevereiro e tem melhor resultado em quatro anos

Mato Grosso do Sul abriu 3.280 vagas de emprego em fevereiro de 2017. O melhor resultado dos últimos quatro anos foi conseguido com o bom desempenho de praticamente todos os setores, com destaque para os Serviços e Agropecuária. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados nesta sexta-feira (23.3).

A tendência de recuperação de alguns setores em janeiro se repetiu em fevereiro, com abertura de 1.527 vagas de emprego pelo setor de Serviços e de outras 1.282 pela Agropecuária. Com tais números, Mato Grosso do Sul aparece em 8ª no ranking nacional com 26 estados da federação mais o Distrito Federal.

A indústria de transformação mostra retomada nas contratações, com geração de 201 vagas no segundo mês de fevereiro. Assim como a Construção Civil, que pelo segundo mês consecutivo, apresentou aumento na abertura de postos de trabalho, com 143 vagas.

Na avaliação do secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, pesquisas de índices de confiança já davam sinais de melhoria no cenário econômico, o que tem começado a se concretizar.

“Os números mostram que o Agronegócio se sobressai, com tendência de super safra de soja, além disso temos a indústria recompondo estoque de empregos e a construção civil, que apesar de ainda muito longe dos níveis anteriores, começa a se recuperar”, afirma.

O Comércio também mostrou recuperação, com 122 novas vagas, após a queda sazonal de fim de ano em janeiro. Os serviços industriais de utilidade pública foi o único segmento que fechou postos de trabalho em fevereiro, com -14.

Ainda conforme o secretário, o Governo Federal tem demonstrado incentivo ao setor produtivo, com a redução da taxa Selic. “Isso é um sinal muito positivo, que proporciona mais confiança e segurança aos empresários para investir”.

A capital Campo Grande liderou a abertura de vagas entre os municípios, com 748 novos postos de trabalho em fevereiro. Mas o destaque vai para Rio Brilhante, responsável por 418 novas vagas, seguido Naviraí com 239 vagas e Maracaju com 164.