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Após pausa por conta das chuvas no início de março, pavimentação da Estrada Parque é retomada

Conforme o governo do Estado, as chuvas do começo do mês atrasaram a obra na MS-450, mas agora o andamento segue em ritmo normal

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/03/2018 às 07:54

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A pavimentação asfáltica da MS-450, conhecida como Estrada Parque, que liga a BR-262 ao município de Aquidauana, passando pelos distritos de Palmeiras, Piraputanga e Camisão, teve as obras retomadas após período de chuvas que atrasaram o cronograma no início do mês de março.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, a previsão é que a pavimentação da rodovia termine ainda este ano. Acompanhado do deputado estadual Felipe Orro, Miglioli vistoriou o canteiro de obras na última sexta (23). “O trabalho está em ritmo normal, as chuvas atrapalharam um pouco, mas agora com a estiagem, posso afirmar que a obra está dentro do cronograma”, assegurou o secretário.

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Turismo - Ainda segundo analisou deputado Felipe Orro nesta terça-feira (27), a pavimentação da Estrada Parque é uma reivindicação feita junto ao governo do Estado desde o seu primeiro mandato. “Para mim e para todas as pessoas que serão beneficiadas com a pavimentação, é um sonho que está sendo realizado. Esta é uma das regiões mais bonitas do nosso estado e deve fomentar ainda mais o turismo nesta região”, defende o parlamentar.

Orro acrescentou que cerca de 600 ciclistas visitam a região para pedalar em grandes eventos, e com a viabilização do asfalto, este número deve aumentar ainda mais, o que deve gerar renda extra aos comerciantes dos distritos que são cortados pela rodovia. No total, os 18,4 km de rodovia receberá investimentos da ordem de R$ 17,6 milhões.

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