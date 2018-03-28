Após pausa por conta das chuvas no início de março, pavimentação da Estrada Parque é retomada

A pavimentação asfáltica da MS-450, conhecida como Estrada Parque, que liga a BR-262 ao município de Aquidauana, passando pelos distritos de Palmeiras, Piraputanga e Camisão, teve as obras retomadas após período de chuvas que atrasaram o cronograma no início do mês de março.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, a previsão é que a pavimentação da rodovia termine ainda este ano. Acompanhado do deputado estadual Felipe Orro, Miglioli vistoriou o canteiro de obras na última sexta (23). “O trabalho está em ritmo normal, as chuvas atrapalharam um pouco, mas agora com a estiagem, posso afirmar que a obra está dentro do cronograma”, assegurou o secretário.