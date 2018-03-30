Procon-MS aponta variação de até 200% no preço do pescado

Economia
De acordo com o órgão do Estado, a variação entre os preços dos peixes para a Semana Santa continua grande
De acordo com a pesquisa que antecede o feriado da Semana Santa, realizada pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), o preço da sardinha inteira com vísceras caiu, em média, se comparado ao ano passado. O preço médio do quilo passou de R$ 10,90 em 2017 para R$ 8,56 em 2018, representando uma queda de mais de 20%. É o que aponta a análise do Procon-MS, divulgada na última segunda-feira (26).
Variação - O menor preço da sardinha inteira com vísceras foi de R$ 5,49 e o maior de R$ 14,00, representando uma variação superior a R$ 155%. Os fiscais do Procon Estadual estiveram em 17 estabelecimentos de 7 a 12 de março.
Mesmo com a queda no preço da sardinha, a variação entre os preços dos peixes para a Semana Santa continua grande, chegando a mais de 200%, como no caso do filé de tilápia. Na embalagem de 1 kg, o menor preço encontrado foi de R$ 12,99 e o maior de R$ 39,99.
O pacu de cativeiro eviscerado foi encontrado a R$ 9,95 e R$ 25,50, respectivamente, com uma variação de mais de 155%. Já o quilo do bacalhau teve uma variação de 98% e a lasca de bacalhau variou em mais de 50%.
O Procon-MS disponibiliza ainda o número 151 aos consumidores para informações e denúncias.
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