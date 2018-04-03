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Aneel aprova reajuste e conta de luz ficará 10,65% mais cara no Estado

A concessionária de energia elétrica do Estado, a Energisa, atende um milhão de unidades consumidoras em 73 municípios do Estado

Renan Nucci

Publicado em 03/04/2018 às 16:01

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Reajuste médio nas tarifas de energia elétrica para consumidores de Mato Grosso do Sul será de 9,87%. Índice foi aprovado hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), durante reunião pública, e as novas tarifas começam a vigorar a partir de domingo (8).

Para os consumidores residenciais das zonas urbana e rural, atendidos pela baixa tensão, o aumento será de 10,65%. Já as grandes empresas, que usam a rede de alta-tensão, o reajuste será de 7,91%.

A concessionária de energia elétrica do Estado, a Energisa, atende um milhão de unidades consumidoras em 73 municípios do Estado.

O reajuste faz parte da revisão tarifária da concessionária, que ocorre periodicamente a cada cinco anos, conforme contrato firmado em 1997.

Reajuste

Os percentuais foram definidos pela Superintendênca de Gestão Tarifária (SGT) por meio de nota técnica disponibilizada no sistema da agênca no dia 31 de março, conforme legislação que determina transparência no processo de reajuste. 

Os índices ficaram diferentes dos apresentados pela própria Aneel em janeiro deste ano, quando proposta preliminar era de 8,41% na conta dos consumidores residenciais e de 11,82% para indústrias. No entanto, o índice aprovado ficou bem maior para os consumidores residenciais que utilizam a baixa tensão e são maioria dos clientes da Energisa no Estado.

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