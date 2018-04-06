Sindicatos Rurais de Aquidauana e Anastácio participam de dia histórico contra aftosa

O Organização Mundial de Saúde animal deverá conceder certificado de área livre de aftosa em maio, após o período de vacinação do rebanho sul-mato-grossense. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5) na sede do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, em Campo Grande. Os sindicatos rurais de Aquidauana e Anastácio se fizeram presentes durante o evento que demarcou linha do tempo sobre o combate à doença que causa prejuízos inestimáveis à economia regional.

Para a instituição, trata-se de um momento histórico para a pecuária de corte de Mato Grosso do Sul. A realização do Dia A: Plena Erradicação da Febre Aftosa no Brasil contou com a participação de aproximadamente 200 pessoas, entre lideranças políticas e rurais, produtores, profissionais e estudantes do setor.

“É uma grande alegria para nós, do setor produtivo, comemorar esse status de país livre da Febre Aftosa com vacinação. É um passo que temos que ultrapassar para que possamos sim, a partir do momento que fomos considerados um país livre de Febre Aftosa sem vacinação, atingir mercados que, economicamente, possam ser um diferencial”, afirmou o presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito.

Saito informou que, para o Brasil, o Dia A representa um divisor de águas. “Mato Grosso do Sul é o segundo maior produtor de carne bovina do País. Além disso, o Brasil possui o maior rebanho comercial do Mundo. A erradicação da Aftosa comprova a eficiência sanitária da nossa pecuária”.

O superintendente Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do MS (SFA/MS), Celso Martins, reforçou a importância do status nacional. “Esta é uma data que temos que louvar as vitórias que vieram. Estamos conquistando respeitabilidade e confiança. Isso significa respeito econômico”.

O senador Pedro Chaves também felicitou os produtores rurais de Mato Grosso do Sul pelo status e perfil empreendedor e sustentável do setor. “O Brasil é quem ganha e fico feliz em comemorar a erradicação”.

Segundo o secretário da Semagro – Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, Mato Grosso do Sul possui quase 99% do rebanho vacinado e tem como objetivo manter esse nível de cobertura em todo o estado. “Precisamos nos preparar para um novo desafio: estruturar a questão do Iagro, principalmente na Fronteira. […] A tendência é manter a qualidade que temos nos últimos anos em relação à vacinação”.

Representatividade Rural: Prestigiaram ainda os presidentes dos sindicatos rurais de: Água Clara, Moacir Reis; Aquidauana, Frederico Stella; Anastácio, Moezis dos Santos; Amambai, Ronan Silva; Aral Moreira, Edson Bastos; Bandeirantes, João Lyrio; Bela Vista, Leandro Acioly; Batayporã, Altamir Fonseca; Bataguassu, Manoel Agripino; Caarapó, Antônio Maran; Camapuã, Saturnino Pereira; Campo Grande, Ruy Fachini; Caracol, Jose Calderan; Corumbá, Luciano Aguilar; Dois Irmãos do Buriti, Hermínio Pitão; Dourados, Lúcio Damália; Fátima do Sul, Ricardo Casotti; Iguatemi, Marcio Margato; Itaporã, Otávio Mello; Jateí, José Pereira; Laguna Carapã, João Firmino Neto; Maracaju, Christiano Souza Binz; Nioaque, Cláudio Antônio Straliotto; Nova Alvorada do Sul, Telma Menezes de Araújo; Nova Andradina, Hemerson Israel Dos Santos; Paranaíba, Nilo Alves Ferraz; Ponta Porã, André Cardinal Quintino; Rio Negro, Henrique Mitsuo Vargas Ezoe; Rio Verde de Mato Grosso, Launil José Marquesan; Terenos, João Borges Dos Santos; Três Lagoas, Ivan Roberto Carrato Júnior; e Vicentina, Valter Dalla Valle.