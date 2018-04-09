Dólar abre em alta e é negociado na casa de R$ 3,37

O dólar abriu em leve alta nesta segunda-feira (9), na casa de R$ 3,37, após ter encerrado na última semana no maior patamar em mais de 10 meses, com os investidores monitorando a trajetória da moeda norte-americana ante outras divisas emergentes no exterior e também a cena política local. Às 9h05, a moeda dos EUA era negociada em alta de 0,257%, a R$ 3,3759.

Na sexta-feira, a divisa encerrou a sessão vendida a R$ 3,3669, renovando a maior cotação desde o dia 18 de maio de 2017, quando o dólar encerrou o dia a R$ 3,3836. Na semana, o dólar avança 1,93%; no mês, valoriza 4,92% e, no acumulado do ano, 7%. Já o dólar turismo passou de R$ 3,70 nas casas de câmbio.

A cautela com a política doméstica ganhou força nos últimos dias com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em segunda instância pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e que se entregou na noite de sábado. No cenário externo, segue no radas a preocupações sobre o impacto das disputas comerciais entre Estados Unidos e China, após o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçar novas tarifas sobre a China, reacendendo temores de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, que pode prejudicar o crescimento global.

A China considerou nesta segunda-feira que as negociações comerciais com os Estados Unidos são "impossíveis nas condições atuais", apesar de um tuíte do presidente americano Donald Trump no qual ele se declarou convencido de obter um acordo para acabar com tensão comercial. O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão leilão de até 3,4 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em maio e somam US$ 2,565 bilhões de dólares. Se mantiver esse volume e vendê-lo integralmente, o BC rolará o valor total dos swaps que vencem no próximo mês.