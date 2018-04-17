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IRPF 2018

Em MS, apenas 39% dos contribuintes acertaram as contas com o Leão

Conforme a Receita Federal, são esperadas no Estado um total de 400 mil declarações

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 17/04/2018 às 08:29

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A menos de 15 dias para o fim do prazo para apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, 61% dos contribuintes de Mato Grosso do Sul ainda não acertaram as contas com o leão.

Conforme a Receita Federal, são esperadas no Estado um total de 400 mil declarações, mas até agora só cumpriram a obrigação pouco mais de 155 mil, ou seja quase 39%. O prazo, que começou no dia 1º de março, segue até o dia 30 deste mês.

Deve declarar o IR neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2017. Também declaram quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil.

Devem declarar ainda quem obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens oi direitos, sujeito a incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de marcadorias, de futuros e assemelhadas.

Tambem declara quem optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado na aplicação da aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias contados na celebraçãodo contrato de venda.

Restituições

As restituições começam a ser pagas em junho, e terminam em dezembro. O benefício é exclusivo para os contribuintes cujas declarações não caírem na malha fina.

Segundo a Receita Federal, quem não declarar paga multa por atraso em torno de R$ 160 e se tiver restituição, vai entrar para o fim da fila para receber esse imposto.

Enquanto não  entregar e não pagar a multa, está sujeia a ter o CPF bloqueado, a não conseguir certidão negativa.Este ano, são esperadas 28,8 milhões de declarações do imposto de renda em todo o Brasil.

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