Quebra da safra argentina impulsiona exportação sul-mato-grossense de farelo de soja

A quebra da safra argentina mostra que o Brasil, assim como Mato Grosso do Sul, também tem mercado para o subproduto. A exportação do farelo de soja do estado apresentou um aumento de 352% entre janeiro e março deste ano em relação a 2017, representando um total de 118,5 mil toneladas.

Nos últimos três anos, os principais compradores do produto processado são a Tailândia, Indonésia e Holanda. O farelo é utilizado na produção da ração animal, representando 30% da sua composição.

“A quebra da safra argentina trouxe oportunidade para a exportação não só do grão de Mato Grosso do Sul, mas também do farelo, o produto ganha competitividade neste momento.” afirma o técnico do Departamento de Economia do Sistema Famasul, Luiz Gama. No período analisado, as exportações renderam uma receita de US$ 45 milhões, uma alta de 370% comparada ao mesmo período do ano passado.