Sicredi chega ao Distrito Federal

Cada vez mais, o Sicredi está expandindo sua presença pelo território brasileiro, levando os benefícios do cooperativismo de crédito também aos grandes centros urbanos. A instituição financeira cooperativa, com mais de 3,7 milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros, agora chega ao Distrito Federal. No dia 24 de abril, o Sicredi inaugurou sua primeira agência em Brasília, localizada na esquina da W3 Sul com o Eixo Monumental, no Setor Hoteleiro Sul.

A Agência Brasília está na área de atuação da Cooperativa Sicredi Planalto Central, uma das 116 integrantes do Sicredi. A Cooperativa atua em 12 municípios e dois distritos, com mais de 21 mil associados, 190 colaboradores e, agora, chega a 15 agências. “Brasília já conhece instituições financeiras cooperativas, mas o nosso diferencial é a livre admissão, qualquer pessoa pode fazer parte, não há necessidade de ser ligado a uma determinada categoria profissional”, afirma Pedro Caldas, presidente da Sicredi Planalto Central. O investimento foi de R$ 1,2 milhão na criação de um ambiente interativo de valorização do cooperativismo de crédito e dos benefícios de tornar-se um associado.

Localizada no coração da capital federal, a agência apresenta a nova marca desenvolvida para posicionar o Sicredi como instituição comprometida com a vida financeira dos seus associados e com as regiões onde atua. O ambiente interno oferece conforto, proximidade e interação. Logo na entrada, uma área de recepção foi criada para orientar sobre a melhor opção de atendimento. Quem quiser, pode usufruir também da área de convivência, onde poderá tomar café, ler ou até mesmo aproveitar para realizar tarefas de trabalho. A agência também oferece área externa de convivência e estacionamento exclusivo.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi também oferece uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento e agentes credenciados).

Segundo o presidente da Cooperativa Sicredi Planalto Central, a abertura da agência em Brasília contribui para a expansão do cooperativismo de crédito na cidade e reflete a atuação da instituição financeira cooperativa que, por meio de um relacionamento próximo e consultivo, identifica as necessidades dos associados, oferecendo-lhes soluções financeiras adequadas e viáveis. “Além disso, os resultados da cooperativa de crédito são revertidos para a região, contribuindo para o desenvolvimento local”, acrescenta Caldas.