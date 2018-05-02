Inflação pelo IPC-S sobe de 0,17% para 0,34%

Consumo
O consumidor sentiu no bolso aumento da inflação
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acusou inflação de 0,34% em abril, segundo dados divulgados hoje (2), no Rio de Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa é superior ao 0,17% de março.
Seis das oito classes de despesas analisadas tiveram aumento em suas taxas de inflação de março para abril, com destaque para os gastos com saúde e cuidados pessoais, que cresceram de 0,42% para 1,12%.
Outras classes de despesa com alta na taxa entre março e abril foram alimentação (de -0,02% para 0,29%), educação, leitura e recreação (de -0,09% para 0,12%), comunicação (de -0,09% para 0,07%), despesas diversas (de 0,05% para 0,13%) e vestuário (de 0,57% para 0,60%).
Duas classes de despesas tiveram queda na taxa: habitação, que passou de 0,27% em março para 0,26% em abril, e transportes, de 0,23% para 0,07%.
Economia
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Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
DESAFIOS ON-LINE
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