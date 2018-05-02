Inflação pelo IPC-S sobe de 0,17% para 0,34%

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acusou inflação de 0,34% em abril, segundo dados divulgados hoje (2), no Rio de Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa é superior ao 0,17% de março.

Seis das oito classes de despesas analisadas tiveram aumento em suas taxas de inflação de março para abril, com destaque para os gastos com saúde e cuidados pessoais, que cresceram de 0,42% para 1,12%.