Bandeira tarifária amarela requer mais atenção do consumidor no uso da energia elétrica

Atenção
Com o fim do período úmido e a menor incidência de chuvas, os reservatórios das hidrelétricas estão com volumes mais baixos, elevando o custo da geração
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária de maio será amarela, ou seja, a conta de energia terá, neste mês, um acréscimo em relação ao valor médio que o consumidor está acostumado a pagar. Isso acontece porque atualmente as condições de geração de energia a partir de diferentes tipos de usinas em operação no Brasil, hidrelétricas e termelétricas, estão menos favoráveis, o que influencia o custo da energia elétrica.
O acréscimo da bandeira amarela é de R$ 1,00 a cada 100 (kWh) consumidos.
Condições de geração
Com o fim do período úmido e a menor incidência de chuvas, os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste estão com volumes mais baixos, o que resulta em gradual aumento do risco hidrológico e do preço da energia elétrica de curto prazo, as duas variáveis que determinam a bandeira a ser acionada.
Economia
O hábito de economizar e de utilizar racionalmente a energia elétrica, necessário o ano todo, deve ser adotado ainda com mais atenção.
Dicas
Chuveiro elétrico
Tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos.
Geladeira
Só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário;
Regular a temperatura interna de acordo com o manual de instruções;
Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira;
Deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não a utilizar para secar panos;
Não forrar as prateleiras;
Descongelar a geladeira e verificar as borrachas de vedação regularmente.
Iluminação
Utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo; pintar o ambiente com cores claras.
Ferro de passar
Juntar roupas para passar de uma só vez;
Separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura;
Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa.
Aparelhos em stand-by
Retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
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