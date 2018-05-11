MS abre 579 empresas em abril impulsionado pela construção civil

Economia
Campo Grande, Dourados e Três Lagoas se mantiveram como os três municípios que mais abriram empresas em abril
A construção civil impulsionou a abertura de empresas em Mato Grosso do Sul no mês de abril. Dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), mostram que 579 empresas foram constituídas no Estado no mês passado.
Entre as principais atividades que geraram empresas estão construção de edifícios, serviços de engenharia e incorporação de empreendimentos imobiliários, com 43 novos negócios. Mas também há destaque para a criação de 24 restaurantes e similares além de 13 lanchonetes e afins.
Seguindo a tendência, do total de empresas constituídas no mês, 372 ou 64% são referentes ao setor de serviços, outras 176 ou 31% ligadas ao Comércio. E 31 ou 5% pertencem ao Setor Industrial.
O número de novas empresas em abril é o maior dos últimos três anos para o mês. O bom desempenho também foi visto nas constituições de filiais, com 119 no mês passado, quando foram alteradas 144 e extintas 44.
Campo Grande, Dourados e Três Lagoas se mantiveram como os três municípios que mais abriram empresas em abril.
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