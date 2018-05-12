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Economia

Contratações do FCO em Mato Grosso do Sul somam R$ 566 milhões de janeiro a maio

Para 2018, o Estado tem disponível R$ 2,1 bilhões para financiamento

Schimene Duque Weber

Publicado em 12/05/2018 às 10:20

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De janeiro a maio, Mato Grosso do Sul contratou R$ 566 milhões em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e outros R$ 167 milhões já estão internalizados no Banco do Brasil para contratação. Para 2018, o Estado tem disponível R$ 2,1 bilhões para financiamento.

Os números foram apresentados na reunião desta sexta-feira (11.5) do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis do FCO (CEIF-FCO), presidido pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Do total contratado até o momento, R$ 379 milhões são referentes ao segmento rural e R$ 187 milhões do setor empresarial. Somado ao montante internalizado (R$ 167 milhões no rural e R$ 221 milhões no empresarial), os recursos somam R$ 733 milhões.

Presidente do CEIF, o secretário da Semagro, Jaime Verruck, afirma que a retração das contratações do setor empresarial se deve à conjuntura econômica e à instabilidade devido à mudança na taxa de juros. “Percebemos que o empresário ainda está tentando entender a mudança e o risco que corre com a nova forma de cobrança de juros”. Porém, do contratado neste setor até o momento, há predominância do segmento industrial.

O setor rural que vai bem com 743 operações e maioria do recurso utilizado para aquisição de equipamentos, terá alteração da taxa de juros no segundo semestre. A expectativa da Semagro é que a taxa permaneça fixa, mas que haja redução do percentual, devido a queda da Selic. “Caso isso não ocorra haverá dificuldade para contratação do FCO rural também”.

Jaime Verruck explica ainda que a meta do Governo do Estado é que todos os municípios de MS tenham contratação do FCO em 2018. “Hoje estamos com cerca de 50% das cidades, mas vamos aumentar até o fim do ano”, afirma.

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