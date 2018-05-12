Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:42

Buscar

Últimas notícias
X

Consumidor

Procon pesquisa 58 itens e variação em presente do Dia das Mães ultrapassa os 117%

Schimene Duque Weber

Publicado em 12/05/2018 às 10:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma das datas mais importantes para o comércio varejista, o Dia das Mães, também deve ser motivo de atenção para o consumidor que quer economizar e ao mesmo tempo presentear. Pesquisa da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), divulgada nesta quinta-feira (10.5), traz 58 itens pesquisados, de 25 de abril a 4 de maio, em 10 estabelecimentos da Capital como supermercados, hipermercados e lojas de departamentos, e aponta grandes variações nos preços.

Entre os produtos pesquisados está uma fritadeira elétrica, que funciona sem óleo e à base de ar quente, com menor preço encontrado de R$ 229,00 e o maior em R$ 499,00. Isso significa que o mesmo item, com as mesmas especificações, teve uma diferença de mais de 117%, ou R$ 270,00, de um estabelecimento para outro.

“A pesquisa é de extrema importância para o consumidor economizar, e vem de auxílio, pois dá um norte, rapidez nas compras e ainda facilita na hora de comparar os produtos desejados”, destaca o superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão.

A lista de itens pesquisados pelo órgão inclui também modeladores, escova rotativa e secadores de cabelo. Em outra comparação um telefone celular dual chip 4G, câmera de 16MP e 64GB de memória teve o menor preço de R$ 1.299,00 e o maior de R$ 2.099,00, resultando em mais de 61% de diferença.

Todos os produtos pesquisados, bem como os endereços dos estabelecimentos e comparativos de preços podem ser visualizados neste link ou também no site do Procon Estadual. O Procon-MS, ligado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), disponibiliza o número 151 e o Fale Conosco do site aos consumidores para informações e denúncias.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valores a receber

Dinheiro esquecido em bancos chega a R$ 5,65 bilhões

Economia

Orçamento de 2027 não prevê reajuste para o Bolsa Família

Economia

Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Economia

Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo