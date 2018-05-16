Paradeira no mercado do boi gordo continua em todo o País

Economia
O mercado do boi gordo esteve em compasso de espera na última segunda-feira (14/5). Foram poucas as ofertas de compra. Alguns frigorificas tentaram fazer posição, mas ofertas abaixo da referência de preço não despertam o interesse do vendedor.
Em São Paulo a cotação da arroba do boi gordo ficou em R$139,00, à vista, livre de Funrural. Queda de 2,8% em trinta dias. Apesar da desvalorização, houve ofertas de compra até R$2,00/@ abaixo desse nível. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de bovinos castrados está cotado em R$9,32/kg, queda de 1,6% em um mês.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
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